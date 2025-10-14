Київстар розпочав набір на програму працевлаштування та розвитку молоді "На старт, увага - кар'єра!"

Київстар оголошує набір учасників до нового сезону програми, що відкриває кар’єрні можливості - "На старт, увага - кар'єра!". Це програма професійного розвитку для студентів та молоді без досвіду роботи, учасниками якої можуть стати студенти 1-6 курсів та випускники університетів двох останніх років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Прийом заявок здійснюється до 09.11.2025 р. за посиланням: https://kv.st/dvL

Всього компанія набирає 20 молодих фахівців для роботи на таких напрямках: HR, маркетинг, аналітика, фінанси, юридичний, комплаєнс, технічний, продажі.

Пропонують:

можливість поєднувати навчання та роботу;

реальні завдання в компанії та робота над проєктами для підтримки України;

контракт на 6 місяців із ринковою зарплатою;

менторство та підтримку досвідчених колег;

усі соціальні бенефіти.

Тривалість програми – 6 місяців. Учасники, які продемонструють високі результати, за наявності вакансій можуть отримати пропозицію щодо постійного працевлаштування в компанії.

Цьогоріч відкриті не лише для студентів старших курсів, а й для тих, хто лише починає свій шлях в університеті. Адже все більше молоді прагнуть розпочати кар’єру ще з першого курсу.

У компанії вірять, що молоді таланти приносять у команди нову енергію, сміливі ідеї та свіже бачення, а наші керівники готові навчати, підтримувати та надихати активну молодь.

"На старт, увага - кар'єра" – проєкт із професійного розвитку. Для учасників програми буде окремо створено ком’юніті для легкої адаптації, а також вони будуть залучені до командних та навчальних зустрічей для особистісного і професійного розвитку.

Роботу фахівців-початківців супроводжуватимуть досвідчені ментори, які допоможуть адаптуватися в колективі та отримати необхідні знання і навички. Учасники програми офіційно оформлюються до штату за строковим договором, отримуватимуть зарплату та матимуть соціальний пакет на загальних умовах.

"Молоді фахівці - джерело нової енергії для Київстар. Вони мислять нестандартно, швидко навчаються й не бояться викликів. Ми створюємо умови, де кожен може проявити себе, отримати менторську підтримку та реальний досвід. Для нас важливо не просто дати роботу, а допомогти молоді знайти своє місце в професії та зрозуміти власну цінність", - коментує Оксана Олійник, CHRO Київстар.

Програми відповідального роботодавця в Київстар будуються за принципом "win-win". Компанія отримує такі переваги: мотивованих співробітників зі свіжими поглядами і підходами, розвиток культури менторства та коучингу, розвиток культури прийому в колектив спеціалістів без досвіду роботи.

Для кандидатів же це можливість знайти роботу в умовах дефіциту вакансій початкового рівня та здобути практичний досвід роботи у одного з кращих роботодавців на українському ринку праці.

Нагадаємо, "Київстар" - провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів фіксованого.

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо.

Київстар розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON планує інвестувати в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках.