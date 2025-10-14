Киевстар начал набор на программу трудоустройства и развития молодежи "На старт, внимание - карьера!"

Киевстар объявляет набор участников в новый сезон программы, открывающей карьерные возможности - "На старт, внимание - карьера!". Это программа профессионального развития для студентов и молодежи без опыта работы, участниками которой могут стать студенты 1-6 курсов и выпускники университетов двух последних лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Прием заявок осуществляется до 09.11.2025 г. по ссылке: https://kv.st/dvL

Всего компания набирает 20 молодых специалистов для работы на таких направлениях: HR, маркетинг, аналитика, финансы, юридический, комплаенс, технический, продажи.

Предлагают:

возможность совмещать обучение и работу;

реальные задачи в компании и работа над проектами для поддержки Украины;

контракт на 6 месяцев с рыночной зарплатой;

менторство и поддержку опытных коллег;

все социальные бенефиты.

Продолжительность программы - 6 месяцев. Участники, которые продемонстрируют высокие результаты, при наличии вакансий могут получить предложение о постоянном трудоустройстве в компании.

В этом году открыты не только для студентов старших курсов, но и для тех, кто только начинает свой путь в университете. Ведь все больше молодежи стремятся начать карьеру еще с первого курса.

В компании верят, что молодые таланты приносят в команды новую энергию, смелые идеи и свежее видение, а наши руководители готовы обучать, поддерживать и вдохновлять активную молодежь.

"На старт, внимание - карьера" - проект по профессиональному развитию. Для участников программы будет отдельно создано комьюнити для легкой адаптации, а также они будут привлечены к командным и учебным встречам для личностного и профессионального развития.

Работу начинающих специалистов будут сопровождать опытные менторы, которые помогут адаптироваться в коллективе и получить необходимые знания и навыки. Участники программы официально оформляются в штат по срочному договору, будут получать зарплату и иметь социальный пакет на общих условиях.

"Молодые специалисты - источник новой энергии для Киевстар. Они мыслят нестандартно, быстро учатся и не боятся вызовов. Мы создаем условия, где каждый может проявить себя, получить менторскую поддержку и реальный опыт. Для нас важно не просто дать работу, а помочь молодежи найти свое место в профессии и понять собственную ценность", - комментирует Оксана Олейник, CHRO Киевстар.

Программы ответственного работодателя в Киевстар строятся по принципу "win-win". Компания получает такие преимущества: мотивированных сотрудников со свежими взглядами и подходами, развитие культуры менторства и коучинга, развитие культуры приема в коллектив специалистов без опыта работы.

Для кандидатов же это возможность найти работу в условиях дефицита вакансий начального уровня и получить практический опыт работы у одного из лучших работодателей на украинском рынке труда.

Напомним, "Киевстар" - ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов фиксированной.

Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т.д.

Киевстар развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023-2027 годах.