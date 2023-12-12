"Київстар" не працює. Що говорять у компанії про причини проблем зі зв'язком

"Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій", - зазначили в "Київстар".

У результаті можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги "національний роумінг".

"Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - додали у "Київстарі".

Що робити, щоб залишатись на зв'язку?

Поки "Київстар" працює над усуненням проблеми, в Дії запропонували скористатися наступними порадами, як залишатись на зв'язку.

Відкрийте застосунок Дія, поки ви підʼєднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.

Скористайтеся національним роумінгом. Це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

1. Вимкніть автовибір мережі

на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор

на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі.

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу;

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Як повідомлялося, масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює.