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"Киевстар" не работает. Что говорят в компании о причинах проблем со связью

Фото: что говорят в "Киевстар" о причинах проблем со связью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В компании "Киевстар" подтвердили технический сбой в работе оператора. Там предупредили о проблемах со связью и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" та Дія.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой", – отметили в "Киевстар".

В результате могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы. На время устранения технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг".

"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - добавили в "Киевстаре".

Что делать, чтобы оставаться на связи?

Пока "Киевстар" работает над устранением проблемы, в Дії предложили воспользоваться следующими советами, как оставаться на связи.

  • Откройте приложение Дія, пока вы подключены к домашнему WiFi, чтобы ваши документы были загружены.
  • Воспользуйтесь национальным роумингом. Это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.

Как это сделать?

1. Выключите автовыбор сети
на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор
на iOS: Параметры -Сотовые данные -Выбор сети.

2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

3. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть;

4. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

Как сообщалось, масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает.

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КиевКиевстар