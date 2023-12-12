"Киевстар" не работает. Что говорят в компании о причинах проблем со связью

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой", – отметили в "Киевстар".

В результате могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы. На время устранения технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг".

"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - добавили в "Киевстаре".

Что делать, чтобы оставаться на связи?

Пока "Киевстар" работает над устранением проблемы, в Дії предложили воспользоваться следующими советами, как оставаться на связи.

Откройте приложение Дія, пока вы подключены к домашнему WiFi, чтобы ваши документы были загружены.

Воспользуйтесь национальным роумингом. Это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт и тарифов.

Как это сделать?

1. Выключите автовыбор сети

на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор

на iOS: Параметры -Сотовые данные -Выбор сети.

2. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

3. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть;

4. Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.

Как сообщалось, масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает.