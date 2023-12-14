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"Київстар" почав відновлювати мобільний інтернет: доступний вже в одній області

Україна, Четвер 14 грудня 2023 18:59
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"Київстар" почав відновлювати мобільний інтернет: доступний вже в одній області Фото: "Київстар" розпочав відновлювати мобільний інтернет (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Оператор "Київстар" почав відновлювати по Україні мобільний інтернет після масштабного збою через атаку хакерів. Він уже доступний в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар" у Facebook.

Як пишуть у компанії, станом на зараз:

  • понад 90% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території запрацювали;
  • абоненти можуть користуватися голосовими дзвінками;
  • послугу "Домашній Інтернет" активували;
  • почали відновлювати послуги мобільної передачі даних.

"Першою областю, де ми відновили мобільний інтернет, стала Івано-Франківська", – уточнює оператор.

У компанії додали, що послуги відновлюють поступово, щоб уникнути перевантаження мережі. У деяких населених пунктах можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв'язку, але фахівці їх оперативно усувають.

У "Київстарі" нагадали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, потрібно:

  • перезавантажити телефон;
  • увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у "Київстару" розпочався масштабний збій. Абоненти не могли отримати доступ до інтернету, зник зв'язок.

Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, яку, ймовірно, провели росіяни. Розслідування розпочала Служба безпеки України.

Більш детально про збій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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