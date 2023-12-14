"Киевстар" начал восстанавливать мобильный интернет: доступен уже в одной области

Оператор "Киевстар" начал восстанавливать по Украине мобильный интернет после масштабного сбоя из-за атаки хакеров. Он уже доступен в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" в Facebook .

Как пишут в компании, по состоянию на сейчас:

более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории заработали;

абоненты могут воспользоваться голосовыми звонками;

услугу "Домашний интернет" активировали;

начали восстанавливать услуги мобильной передачи данных.

"Первой областью, где мы восстановили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская", - уточняет оператор.

В компании добавили, что услуги восстанавливают постепенно, чтобы избежать перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты оперативно их устраняют.

В "Киевстаре" напомнили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно:

перезагрузить телефон;

включить и выключить "авиарежим".

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 12 декабря, у "Киевстара" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, пропала связь.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Более детально о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.