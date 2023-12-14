"Киевстар" начал восстанавливать мобильный интернет: доступен уже в одной области
Оператор "Киевстар" начал восстанавливать по Украине мобильный интернет после масштабного сбоя из-за атаки хакеров. Он уже доступен в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" в Facebook.
Как пишут в компании, по состоянию на сейчас:
- более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории заработали;
- абоненты могут воспользоваться голосовыми звонками;
- услугу "Домашний интернет" активировали;
- начали восстанавливать услуги мобильной передачи данных.
"Первой областью, где мы восстановили мобильный интернет, стала Ивано-Франковская", - уточняет оператор.
В компании добавили, что услуги восстанавливают постепенно, чтобы избежать перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты оперативно их устраняют.
В "Киевстаре" напомнили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно:
- перезагрузить телефон;
- включить и выключить "авиарежим".
Что предшествовало
Напомним, во вторник, 12 декабря, у "Киевстара" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, пропала связь.
Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследованием занялась Служба безопасности Украины.
Более детально о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.
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