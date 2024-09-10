"Киевстар" обновляет стоимость услуг: какие тарифы изменятся
Мобильный оператор "Киевстар" обновит некоторые тарифы подписки и стартовые пакеты. Стоимость услуг поменяется с 16 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании.
Какие тарифы оператора подорожают
В компании Киевстар сообщают, что пересматривают стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами.
С 16 сентября 2024 года будут обновлены тариф SIM для устройств и стартовый пакет Smart SIM. В частности, подключение тарифа SIM для устройств будет стоить 100 грн. Столько же – стартовый пакет Smart SIM.
С 11 сентября мобильный оператор обновляет условия тарификации для абонентов тарифа подписки SIM для устройств. Все исходящие звонки будут тарифицироваться как указанная стоимость минуты в первую секунду каждой минуты разговора.
С 1 сентября компания уже посмотрела стоимость тарифов в связи с тем, что в них увеличилось потребление мобильного трафика. В частности - в тарифах LOVE UA База, LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет 2023, LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия, Максимальный Безлим 2019.
Операторов мобильной связи обязали установить аккумуляторы
С началом отключений света весной 2024 года в Украине ухудшилась мобильная связь. Во многих случаях причиной было потеря питания, так как мобильные операторы не закупили аккумуляторы для базовых станций.
В июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить работу сетей в условиях отключения электроснабжения. Мобильная связь должна быть доступна минимум 10 часов без света.
Однако связь может исчезать не только из-за отсутствия питания, но и на фоне увеличения нагрузки на сети. Когда отключают электроэнергию, большинство пользователей в один момент переключаются с фиксированного офисного или домашнего интернета (wi-fi) на мобильный. Эксперты рассказали, будет ли связь и интернет во время длительных отключений света.
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