"Киевстар" меняет условия для части тарифов с декабря
С 1 декабря "Киевстар" обновит правила использования входящих звонков для абонентов двух тарифов. Изменения будут касаться тех, у кого не снялась абонентская плата, но условия будут разными в зависимости от тарифа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар".
Что изменится для абонентов LOVE UA Світло 2024
Пользователи тарифа LOVE UA Світло 2024, не оплатившие пакет услуг, смогут получать до 500 минут входящих звонков. Лимит будет общим для Украины и стран, где действует услуга "Роуминг как дома".
После использования всех минут входящие звонки ограничат до момента снятия абонплаты. После оплаты пакета услуг принимать вызовы снова можно будет без ограничений.
В то же время, даже после исчерпания лимита за границей абонентам останется доступной услуга "Киевстар Справка в роуминге".
Какие условия для LOVE UA Світло
Для абонентов тарифа LOVE UA Світло правила будут другими. Они смогут принимать входящие звонки безлимитно как в Украине, так и в странах, где действует услуга "Роуминг как дома", даже если абонплата не снялась.
Новые условия будут распространяться также на пользователей, которые пользуются опцией "Экономия".
Почему оператор меняет правила
В "Киевстаре" объяснили, что обновление связано с европейскими требованиями к предоставлению услуг мобильной связи в рамках концепции "Роуминг как дома". Благодаря этому условия пользования входящими звонками за границей должны стать ближе к действующим в Украине.
Если обновленные условия тарифа не будут соответствовать потребностям абонента, он может перейти на другой тариф с актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим.
Ранее РБК-Украина сообщало, что осенью 2026 года "Киевстар" пересматривал условия тарифов. В октябре оператор повысил стоимость отдельных пакетов из-за роста расходов на обслуживание и восстановление сети, удорожания топлива и оборудования, а также потребности инвестировать в резервное питание.
В ноябре компания обновила тарифную линейку "Все вместе" и тариф "Детский". В "Киевстаре" объяснили ноябрьские изменения ростом затрат на электроэнергию и необходимостью дополнительно вкладывать средства в аккумуляторы, генераторы, кибербезопасность и модернизацию инфраструктуры.