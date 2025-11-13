Київстар і dobro.ua передали медобладнання на 15 млн грн для дитячих реанімацій Центру UNBROKEN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

У його межах нещодавно передали необхідне сучасне медичне обладнання на 15 мільйонів гривень для Центру UNBROKEN у Львові. Техніку встановили у лікарні Святого Миколая, вона вже допомагає лікарям рятувати дітей, для яких кожна секунда має значення.

"Для Київстар цей проєкт не лише про медичне обладнання, а насамперед про турботу та життя, яке можна врятувати об’єднуючись. Ми вдячні партнерам, абонентам і благодійникам, які долучаються до "Дитячої надії". Коли бізнес, медицина й люди об’єднуються заради дітей, з’являється справжня сила. Саме в цьому і полягає сутність корпоративної соціальної відповідальності - допомагати там, де це найбільше необхідно", - коментує Юлія Завалішина, директорка з регуляторного забезпечення, в.о. директора з корпоративних зв’язків Київстар.

На виділені кошти від національного мобільного оператора було закуплено обладнання для дитячих реанімацій, яке дозволяє лікарям швидко оцінювати стан дитини, контролювати життєві показники, проводити невідкладні процедури та рятувати життя навіть у найскладніших випадках.

"Передане обладнання суттєво підсилює можливості дитячих реанімацій Центру UNBROKEN. Воно дозволяє лікарям оперативно реагувати на критичні ситуації та надавати допомогу на сучасному рівні. Ми цінуємо довіру й багаторічну підтримку наших партнерів", - коментує Олег Самчук, генеральний директор Першого медобʼєднання Львова.

Серед переданого: сучасна система для ультразвукової діагностики, мобільний рентген-апарат, відкриті реанімаційні системи для новонароджених, монітори з функцією оцінки нервової провідності, центральна станція моніторингу, електрокардіографи, медичні візки та ларингоскопічне обладнання для забезпечення дихання.

"Ми віримо, що сила спільних дій здатна змінювати медицину в Україні. Коли бізнес, благодійність і лікарі об’єднуються заради дітей - з’являється надія. Це обладнання вже сьогодні допомагає рятувати життя, і це найкраща мотивація продовжувати", - коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.