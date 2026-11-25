Які пакети подорожчають і скільки вони коштуватимуть

З початку зими зміниться щомісячна абонплата для таких пакетів:

"Преміум HD" - 299 грн/міс.;

"Дорослий" - 99 грн/міс.;

"Кіно Ультра" - 99 грн/міс.;

"Плюс" - 99 грн/міс.

Перевірити актуальну вартість свого тарифу користувачі можуть безпосередньо на вебплатформі, у мобільному застосунку.

Чому переглядають ціни та що робити абонентам

У компанії пояснили, що вартість цих пакетів залишалася незмінною протягом останніх п'яти років. За цей час сервіс суттєво розширив бібліотеку фільмів, серіалів та мультфільмів, додав нові телеканали, а також інвестував у створення власних проєктів для підтримки українського кінематографа.

"Водночас зростають витрати на придбання контенту та розвиток платформи. Оновлені тарифи дають змогу й далі підтримувати якість сервісу, розширювати бібліотеку контенту та створювати ексклюзивні та популярні історії", - зазначили в компанії.

Якщо нові умови не влаштовують абонента, він може обрати інший тарифний план з актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.