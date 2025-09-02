Київську митрополію УПЦ МП хочуть ліквідувати: до суду подали позов

"Відповідно до закону, якщо не було виконано припис, то наступний наш крок - позов до суду. Він поданий 29 серпня до адміністративного суду. Сама Київська митрополія подала декілька позовів у відповідь. Вона оскаржує припис та інші речі. Але у нас демократична країна і остання крапка буде за судовим рішенням", - розповів Єленський.

Він зазначив, що суд відбуватиметься відповідно до встановленої процедури. А ДЕСС робитиме все можливе, аби це питання не було "втоплене" у юридичному спамі, оскільки такі спроби вже спостерігаються.

Очільник ДЕСС додав, що, у разі задоволення позову судом, Київська митрополія УПЦ МП буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить право суб’єктності.

"Це означає, що у парафій цієї церкви не буде центру в особі Київської митрополії. Водночас це не означає, що парафії повинні переходити до іншої церкви. Держава цього не вимагає. Якщо вони захочуть, вони можуть залишатися незалежними", - пояснив Єленський.