Киевскую митрополию УПЦ МП хотят ликвидировать: в суд подали иск

"Согласно закону, если не было выполнено предписание, то следующий наш шаг - иск в суд. Он подан 29 августа в административный суд. Сама Киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи. Но у нас демократическая страна и последняя точка будет за судебным решением", - рассказал Еленский.

Он отметил, что суд будет происходить в соответствии с установленной процедурой. А ДЕСС будет делать все возможное, чтобы этот вопрос не был "утоплен" в юридическом спаме, поскольку такие попытки уже наблюдаются.

Глава ГЭСС добавил, что, в случае удовлетворения иска судом, Киевская митрополия УПЦ МП будет лишена статуса юридического лица и потеряет право субъектности.

"Это означает, что у приходов этой церкви не будет центра в лице Киевской митрополии. В то же время это не означает, что приходы должны переходить в другую церковь. Государство этого не требует. Если они захотят, они могут оставаться независимыми", - пояснил Еленский.