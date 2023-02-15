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Над Київською областю зафіксували ворожі об'єкти. Розвідка пояснила плани окупантів

Фото: представник ГУР Міноборони Андрій Юсов (suspilne media)
Автор: Наталія Юрченко

У небі над Київською областю зафіксували ворожі повітряні об'єкти. Таким чином окупанти намагаються вивідати ППО та зібрати дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони знаходяться під контролем. Справді є інформація про ворожі наміри, у тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів ППО. Є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Київській області оголосили повітряну тривогу. Пізніше Київська ОВА підтвердила, що у небі зафіксували ворожі об'єкти, сили ППО збивають їх.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що у небі над Київською областю виявили повітряні кулі з відбивачами.

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