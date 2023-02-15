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Над Киевской областью зафиксировали вражеские объекты. Разведка объяснила планы оккупантов

Фото: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

В небе над Киевской областью зафиксировали вражеские воздушные объекты. Таким образом оккупанты пытаются выведать ПВО и собрать данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию. Относительно неизвестных объектов ситуация известна, они находятся под контролем. Действительно есть информация о враждебных намерениях, в том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств ПВО. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы" , - отметил он.

Напомним, сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Позже Киевская ОВА подтвердила, что в небе зафиксировали вражеские объекты, силы ПВО сбивают их.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в небе над Киевской областью обнаружили воздушные шары с отражателями.

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