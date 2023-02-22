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В киевском монастыре задержали прокремлевского блогера

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Киев, Среда 22 февраля 2023 12:21
В киевском монастыре задержали прокремлевского блогера Фото: СБУ задержала в монастыре пророссийского блогера (ssu.gov.u)
Автор: Наталья Юрченко

Прокремлевский блогер скрывался от правосудия в киевском монастыре УПЦ Московского патриархата. Его разоблачили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Вражеский пропагандист является основателем так называемого "русского клуба", занимавшегося подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств России. Среди них "русская народная линия" и "одна семья".

В своих пропагандистских материалах блогер оправдывал захват Крыма и части восточных областей Украины, а также популяризировал так называемые "ЛДНР". Публикации и выступления предателя активно использовали спецслужбы РФ. За каждую "порцию" деструктивного контента он получал деньги.

В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена). Блогер скрывался от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП) в Киеве.

СБУ установила местонахождение пропагандиста и задержала. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Фото: СБУ задержала в монастыре пророссийского блогера (ssu.gov.u)

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на спецслужбы России и пропагандиста Анатолия Шария.

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Служба безопасности Украины Киев УПЦ МП пропагандист
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