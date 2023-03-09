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У київському метро з’явився патріотичний арт-поїзд, - Кличко

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Четвер 09 березня 2023 21:26
У київському метро з’явився патріотичний арт-поїзд, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало від Міжнародної організації з міграції гуманітарну допомогу, яка зробить більш комфортним для людей перебування на станціях під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Київський метрополітен - один із об’єктів критичної інфраструктури столиці, що укриває десятки тисяч людей під час атак росіян. Ми не припиняємо поліпшувати умови перебування киян на підземних станціях метрополітену під час повітряних тривог. І сьогодні КП «Київський метрополітен» отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної Організації з Міграції. Це - 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців", - повідомив Кличко.

Він такоє подякував іноземним партнерам і зазначив, що допомога буде розподілена між усіма підземними станціями. Для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. А ковдри та матраци будуть використовуватися у випадку довготривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).

Також Кличко проїхався новим арт-потягом, який почав курсувати на Червоній гілці київської підземки.

У київському метро з’явився патріотичний арт-поїзд, - Кличко

"Сьогодні на лінію підземки вийшов новий арт-потяг. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Проєкт реалізувала компанія «Paint Hunters», яка професійно займається створенням муралів. Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок місту та його мешканцям", - зазначив Кличко.

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Віталий Кличко Київ
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