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В киевском метро появился патриотический арт-поезд, - Кличко

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Четверг 09 марта 2023 21:26
В киевском метро появился патриотический арт-поезд, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной организации миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным для людей пребывание на станциях во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевский метрополитен - один из объектов критической инфраструктуры столицы, который укрывает десятки тысяч человек во время атак россиян. Мы не перестаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП «Киевский метрополитен» получило гуманитарную помощь от Международной организации по миграции. Это - 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", - сообщил Кличко.

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того, чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).

Также Кличко проехался по новому арт-поезду, который начал курсировать на Красной ветке киевской подземки.

В киевском метро появился патриотический арт-поезд, - Кличко

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания Paint Hunters, которая профессионально занимается созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", - отметил Кличко.

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Виталий Кличко Киев
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