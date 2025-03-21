Київський метрополітен попередив про "новинки" на трьох станціях: що треба знати

У столичній підземці тестують нові інформаційні наліпки, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Ці заходи проводять з метою підвищення рівня безпеки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Нові наліпки застерігають пасажирів від найпоширеніших порушень. Зокрема там йдеться про:
Наліпки розмістили на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила помітнішими та зрозумілішими для всіх пасажирів.
Інформаційні покажчики уже є на станціях "Вокзальна" та "Либідська", наступного тижня їх розмістять на "Дорогожичах". Саме на цих станціях найчастіше траплялись нетипові ситуації й зупинки ескалаторів.
"Київський метрополітен" зазначає, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор - об’єкт підвищеної небезпеки.
Цьогоріч уже трапились наступні інциденти:
У столичній підземці закликають пасажирів дбати про свою безпеку.
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