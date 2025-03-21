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Київський метрополітен попередив про "новинки" на трьох станціях: що треба знати

У метро з'явились нові наліпки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У столичній підземці тестують нові інформаційні наліпки, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Ці заходи проводять з метою підвищення рівня безпеки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Про що попереджають наліпки

Нові наліпки застерігають пасажирів від найпоширеніших порушень. Зокрема там йдеться про:

  • не бігти ескалатором;
  • триматися за поручень;
  • не сидіти на східцях; 
  • не притулятися до нерухомих частин;
  • піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

Наліпки розмістили на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила помітнішими та зрозумілішими для всіх пасажирів.

Інформаційні покажчики уже є на станціях "Вокзальна" та "Либідська", наступного тижня їх розмістять на "Дорогожичах". Саме на цих станціях найчастіше траплялись нетипові ситуації й зупинки ескалаторів.

Яка безпекова ситуація у метрополітені

"Київський метрополітен" зазначає, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор - об’єкт підвищеної небезпеки. 

Цьогоріч уже трапились наступні інциденти:

  • до 28 пасажирів викликали швидку, оскільки ті травмувались на ескалаторі;
  • 5 разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, через це його доводилось тимчасово зупиняти, або ремонтувати;
  • 368 разів ескалатор зупиняли екстрено через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), це створювало ризик падіння пасажирів;
  • 1 150 разів зупиняли ескалатор через нехтування правилами користування.

У столичній підземці закликають пасажирів дбати про свою безпеку.

Читайте також про те, що з 21 березня у громадському транспорті Києва починають діяти нові правила. Під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів, пасажири зможуть залишити салон за бажанням, а тоді транспорт продовжуватиме рух за маршрутом.

Раніше ми писали про те, на якому етапі зараз перебуває будівництво метро на Виноградар.

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