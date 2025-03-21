Киевский метрополитен предупредил о "новинках" на трех станциях: что нужно знать

О чем предупреждают наклейки

Новые наклейки предостерегают пассажиров от самых распространенных нарушений. В частности там говорится:

не бежать по эскалатору;

держаться за поручень;

не сидеть на ступеньках;

не прислоняться к неподвижным частям;

поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.

Наклейки разместили на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.

Информационные указатели уже есть на станциях "Вокзальная" и "Лыбедская", на следующей неделе их разместят на "Дорогожичах". Именно на этих станциях чаще всего случались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

Какая ситуация с безопасностью в метрополитене

"Киевский метрополитен" отмечает, что проблема соблюдения правил безопасности остается актуальной, ведь эскалатор - объект повышенной опасности.

В этом году уже произошли следующие инциденты:

к 28 пассажирам вызвали скорую, поскольку те травмировались на эскалаторе;

5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, поэтому его приходилось временно останавливать или ремонтировать;

368 раз эскалатор останавливали экстренно из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), это создавало риск падения пассажиров;

1 150 раз останавливали эскалатор из-за пренебрежения правилами пользования.

В столичной подземке призывают пассажиров заботиться о своей безопасности.