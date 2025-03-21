Киевский метрополитен предупредил о "новинках" на трех станциях: что нужно знать

В столичной подземке тестируют новые информационные наклейки, которые напоминают основные правила пользования эскалатором и призывают пассажиров быть внимательными. Эти меры проводят с целью повышения уровня безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Новые наклейки предостерегают пассажиров от самых распространенных нарушений. В частности там говорится:
Наклейки разместили на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.
Информационные указатели уже есть на станциях "Вокзальная" и "Лыбедская", на следующей неделе их разместят на "Дорогожичах". Именно на этих станциях чаще всего случались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.
"Киевский метрополитен" отмечает, что проблема соблюдения правил безопасности остается актуальной, ведь эскалатор - объект повышенной опасности.
В этом году уже произошли следующие инциденты:
В столичной подземке призывают пассажиров заботиться о своей безопасности.
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