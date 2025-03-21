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Киевский метрополитен предупредил о "новинках" на трех станциях: что нужно знать

В метро появились новые наклейки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В столичной подземке тестируют новые информационные наклейки, которые напоминают основные правила пользования эскалатором и призывают пассажиров быть внимательными. Эти меры проводят с целью повышения уровня безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

О чем предупреждают наклейки

Новые наклейки предостерегают пассажиров от самых распространенных нарушений. В частности там говорится:

  • не бежать по эскалатору;
  • держаться за поручень;
  • не сидеть на ступеньках;
  • не прислоняться к неподвижным частям;
  • поднимать багаж при входе и выходе из эскалатора.

Наклейки разместили на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.

Информационные указатели уже есть на станциях "Вокзальная" и "Лыбедская", на следующей неделе их разместят на "Дорогожичах". Именно на этих станциях чаще всего случались нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

Какая ситуация с безопасностью в метрополитене

"Киевский метрополитен" отмечает, что проблема соблюдения правил безопасности остается актуальной, ведь эскалатор - объект повышенной опасности.

В этом году уже произошли следующие инциденты:

  • к 28 пассажирам вызвали скорую, поскольку те травмировались на эскалаторе;
  • 5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, поэтому его приходилось временно останавливать или ремонтировать;
  • 368 раз эскалатор останавливали экстренно из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), это создавало риск падения пассажиров;
  • 1 150 раз останавливали эскалатор из-за пренебрежения правилами пользования.

В столичной подземке призывают пассажиров заботиться о своей безопасности.

Читайте также о том, что с 21 марта в общественном транспорте Киева начинают действовать новые правила. Во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться возле укрытий, пассажиры смогут покинуть салон по желанию, а тогда транспорт будет продолжать движение по маршруту.

Ранее мы писали о том, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградаре.

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