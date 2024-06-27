У київському метро пасажир потрапив під потяг, "червона гілка" частково зупинилась

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Києві закрили на вхід станції "синьої гілки" через потрапляння пасажирки під потяг на "Контрактовій площі"

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