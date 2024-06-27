В киевском метро пассажир попал под поезд, "красная ветка" частично остановилась

Как и упоминалось выше, в результате инцидента были закрыты ряд станций "красной ветки", а именно:

"Политехнический институт";

"Вокзальная";

"Университет";

"Театральная".

"Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная", - добавляет КГГА.

Фото: карта киевского метро (metro.kyiv.ua)

Отмечается, что на станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место событий были вызваны медики и правоохранители.

Как отмечают местные Telegram-каналы, речь идет о подростке.

Пострадавшему зажало ноги

Сообщение в главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Киева поступило в 10:56.

"Как оказалось, на станции метро на рельсах под первым вагоном поезда, находился мужчина с зажатыми ногами", - пишет ГСЧС.

Сейчас спасатели пытаются деблокировать пострадавшего.

На "красной ветке" организовано челночное движение

Сейчас организовано челночное движение по "красной" линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной". Поезда движутся через станцию "Университет" без остановки.

"Пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота" возобновил работу", - пишет КГГА.