В киевском метро пассажир попал под поезд, "красная ветка" частично остановилась

В Киеве, на станции "Университет", один из пассажиров попал под поезд. Ряд станций "красной ветки" сейчас закрыты на вход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как и упоминалось выше, в результате инцидента были закрыты ряд станций "красной ветки", а именно:
"Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная", - добавляет КГГА.
Фото: карта киевского метро (metro.kyiv.ua)
Отмечается, что на станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место событий были вызваны медики и правоохранители.
Как отмечают местные Telegram-каналы, речь идет о подростке.
Сообщение в главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Киева поступило в 10:56.
"Как оказалось, на станции метро на рельсах под первым вагоном поезда, находился мужчина с зажатыми ногами", - пишет ГСЧС.
Сейчас спасатели пытаются деблокировать пострадавшего.
Сейчас организовано челночное движение по "красной" линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной". Поезда движутся через станцию "Университет" без остановки.
"Пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота" возобновил работу", - пишет КГГА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Киеве закрыли на вход станции "синей ветки" из-за попадания пассажирки под поезд на "Контрактовой площади"
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