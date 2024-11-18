З Київського водосховища дістали залишки БПЛА

У Київській області у водосховищі виявили залишки безпілотника, що лишилися у воді. Працівники екстрених служб дістали знахідку з водойми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні ( ДСНС ).

Крім того, у ДСНС звернулися до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки:

У заяві ДСНС не уточнюються ідентифікаційні дані щодо цього безпілотника. Разом з тим були оприлюднені кадри, як водолаз-сапер вилучав БПЛА з "Київського моря".

Після цього на місце прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, безпілотний літальний апарат на воді вчора, 17 листопада, виявив мешканець села Лебедівка під час прогулянки.

Нагадаємо, під час масованого комбінованого повітряного удару 17 листопада російські загарбники вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами. Вибухи, серед іншого, лунали й у Києві - у столиці працювала ППО спочатку вночі через "Шахеди", а вже вранці через ракетну атаку.

Додамо, що загалом Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 144 ворожих цілей - 102 ракет та 42 БПЛА. При цьому 41 безпілотник противника був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік РФ та тимчасово окупованої території.

До слова, 13 листопада в Київській області виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Тоді небезпечний об'єкт знайшли після російської комбінованої атаки на столицю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.