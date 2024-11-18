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З Київського водосховища дістали залишки БПЛА

Понеділок 18 листопада 2024 06:41
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З Київського водосховища дістали залишки БПЛА Фото: у Київському морі знайшли безпілотник (dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у водосховищі виявили залишки безпілотника, що лишилися у воді. Працівники екстрених служб дістали знахідку з водойми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

Як розповіли надзвичайники, безпілотний літальний апарат на воді вчора, 17 листопада, виявив мешканець села Лебедівка під час прогулянки.

Після цього на місце прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

"Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА", - поінформували надзвичайники.

У заяві ДСНС не уточнюються ідентифікаційні дані щодо цього безпілотника. Разом з тим були оприлюднені кадри, як водолаз-сапер вилучав БПЛА з "Київського моря".

Крім того, у ДСНС звернулися до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки:

  • не знімати падіння ракет або безпілотників, щоб не наражати себе й інших на небезпеку.
  • якщо стали свідками таких подій, треба негайно телефонувати на номер "101".
  • не наближатися до місця падіння та не торкатися уламків, позаяк вони можуть бути небезпечними й потребують знешкодження фахівцями.

Нагадаємо, під час масованого комбінованого повітряного удару 17 листопада російські загарбники вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами. Вибухи, серед іншого, лунали й у Києві - у столиці працювала ППО спочатку вночі через "Шахеди", а вже вранці через ракетну атаку.

Додамо, що загалом Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 144 ворожих цілей - 102 ракет та 42 БПЛА. При цьому 41 безпілотник противника був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік РФ та тимчасово окупованої території.

До слова, 13 листопада в Київській області виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Тоді небезпечний об'єкт знайшли після російської комбінованої атаки на столицю.

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