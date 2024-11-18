Из Киевского водохранилища достали остатки БПЛА

В Киевской области в водохранилище обнаружили остатки беспилотника, который был в воде. Работники экстренных служб вытащили находку из водоема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине ( ГСЧС ).

Кроме того, в ГСЧС обратились к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности:

В заявлении ГСЧС не уточняются идентификационные данные по этому беспилотнику. Вместе с тем были обнародованы кадры, как водолаз-сапер доставал БПЛА из "Киевского моря".

После этого на место прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, беспилотный летательный аппарат на воде вчера, 17 ноября, обнаружил житель села Лебедевка во время прогулки.

Напомним, во время массированного комбинированного воздушного удара 17 ноября российские захватчики ударили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Взрывы, среди прочего, звучали и в Киеве - в столице работала ПВО сначала ночью из-за "Шахедов", а уже утром из-за ракетной атаки.

Добавим, что в целом Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 144 враждебных целей - 102 ракет и 42 БПЛА. При этом 41 беспилотник противника был локационно потерян в разных регионах Украины, еще 2 БПЛА улетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.

К слову, 13 ноября в Киевской области была обнаружена и обезврежена боевая часть российской ракеты Х-101. Тогда опасный объект был найден после российской комбинированной атаки на столицу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.