У Києві, Київській та Дніпропетровській областях завтра пів дня не вимикатимуть світло

У неділю, 5 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях до 16:00 не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Зазначено, що ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у:

"Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 5 лютого, протягом доби у Сумській та Запорізькій областях не вимикатимуть електроенергію.

Додамо, в Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення наразі діють лише в Одеській області.

Також раніше ми писали, що в "Укренерго" пояснили, як визначаються ліміти споживання електроенергії для кожної області.

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