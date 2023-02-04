Дефіцит потужності в країні зменшився, аварійні відключення лише в Одесі, - "Укренерго"

В Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі. Аварійні відключення наразі діють лише в Одеській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Споживання електроенергії в країні знизилось, порівняно з робочим днем. Через збільшення виробництва на теплових електростанціях - зменшився дефіцит потужності.

"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій", - пише пресслужба.

Водночас обсягу електроенергії недостатньо, аби покрити споживання у повному обсязі, у зв'язку з чим дефіцит зберігається.

До усіх обленерго були доведені ліміти споживання, перевищення яких призведе до запровадження аварійних відключень в регіоні.

"Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів", - додає "Укренерго".