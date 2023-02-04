У Сумській та Запорізькій областях завтра не вимикатимуть світло

У неділю, 5 лютого, протягом доби у Сумській та Запорізькій областях не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" .

"5 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

У Запорізькій області на завтра також не заплановано погодинних відключень.

"Згідно з лімітами енергоспоживання, доведеними НЕК "Укренерго" для Запорізької області на 5 лютого, потреби у застосуванні стабілізаційних відключень електроенергії не передбачається", - зазначили в "Запоріжжяобленерго".

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться та вимагатиме повернення до стабілізаційних відключень, про це буде повідомлено додатково на інформаційних ресурсах.