UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Київській та Черкаській областях впали уламки російських дронів

Фото: у двох областях впали уламки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та Черкаську ОВА.

У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

У регіоні працювала ППО, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було. Проте у двох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

У Черкаській області повітряна тривога тривала теж майже 10 годин. Сили ППО знищили 12 "Шахедів". У Золотоніському районі через падіння уламків пошкоджено кілька будинків. Постраждалих немає.

Голова Черкаської ОВА також зазначив, що у Черкасах спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами. Фахівці встановлюють причини загоряння.

Нічна атака Росії

В ніч на 13 жовтня російські війська випустили у бік території України 68 дронів-камікадзе. Також окупанти атакували балістикою Полтавську та Одеську області, а по Чернігівській та Сумській областях завдали удару керованими авіаційними ракетами Х-59.

Сили ППО працювали у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Було знищено 31 "Шахед", ще 36 дронів локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьППОЧеркаська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів