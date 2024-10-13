В Киевской и Черкасской областях упали обломки российских дронов

В Киевской области за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Она длилась более 10 часов.

В регионе работала ПВО, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было. Однако в двух районах в результате падения обломков повреждены три частных дома.

В Черкасской области воздушная тревога длилась тоже почти 10 часов. Силы ПВО уничтожили 12 "Шахедов". В Золотоношском районе из-за падения обломков повреждены несколько домов. Пострадавших нет.

Глава Черкасской ОВА также отметил, что в Черкассах вспыхнул пожар на складе со строительными материалами. Специалисты устанавливают причины возгорания.