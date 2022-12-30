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У Київській ОВА розкрили подробиці нічної атаки "Шахедами"

Фото: у Київській ОВА розповіла про ворожу атаку дронами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти використали вночі 30 грудня для атаки по Києву та області дрони іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури. При цьому сили протиповітряної оборони ЗСУ відбили ворожу атаку.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram чиновника.

"Нічна атака дронами-шахедами. Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники", - розповів він.

За попередньою інформацією, влучень немає, зазначив голова ОВА.

Також Кулеба додав, що на місцях збиття ворожих дронів працюють екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти п'ятниці, 30 грудня, росіяни знову атакували Київ і область ударними дронами. Працювали системи ППО ЗСУ. Повітряна тривога була скасована близько пів на п'яту ранку.

Нагадаємо, що раніше вранці 29 грудня в Києві в результаті ворожої атаки постраждали троє людей. Також внаслідок повітряних ударів у столиці було пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

Додамо, що у небі над Києвом у четвер сили ППО знищили 16 ракет противника.

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