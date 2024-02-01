У Київській області зростає захворюваність на грип. Частину шкіл закривають на карантин

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. Діти перейшли на дистанційне навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо епідситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ у Київській області.
Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ.
У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах Київської області перейшли на дистанційне навчання.
Зазначається, що протягом минулого тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, кількість хворих на грип та ГРВІ у Київській області зросло на 39%. Подібне зростання на 8% перевищило епідемічний поріг.
На сьогодні в регіоні "середній рівень інтенсивності епідемічного процесу". Найгірші показники - у Бориспільському районі, найкращі - у Вишгородському.
Рівень захворюваності серед дітей підвищився ще сильніше - досягнув 44%. У районах, де ситуація найскладніша, вирішили запровадити дистанційне навчання у школах.
Рішення щодо закриття навчальних закладів Київської області на карантин торкнулось 32 шкіл:
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