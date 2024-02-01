В Киевской области растет заболеваемость гриппом. Часть школ закрывают на карантин

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

В связи с этим 32 школы в трех районах Киевской области перешли на дистанционное обучение.

Отмечается, что в течение прошлой недели, с 22 по 28 января 2024 года, количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киевской области выросло на 39%. Подобный рост на 8% превысил эпидемический порог.

На сегодняшний день в регионе "средний уровень интенсивности эпидемического процесса". Худшие показатели - в Бориспольском районе, лучшие - в Вышгородском.

Уровень заболеваемости среди детей повысился еще сильнее - достиг 44%. В районах, где ситуация самая сложная, решили ввести дистанционное обучение в школах.

Решение о закрытии учебных заведений Киевской области на карантин коснулось 32 школ: