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В Киевской области растет заболеваемость гриппом. Часть школ закрывают на карантин

Фото: школы в Киевской области закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области школы решили закрыть на карантин из-за роста количества больных гриппом и ОРВИ. Дети перешли на дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по эпидситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киевской области.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

В связи с этим 32 школы в трех районах Киевской области перешли на дистанционное обучение.

Отмечается, что в течение прошлой недели, с 22 по 28 января 2024 года, количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киевской области выросло на 39%. Подобный рост на 8% превысил эпидемический порог.

На сегодняшний день в регионе "средний уровень интенсивности эпидемического процесса". Худшие показатели - в Бориспольском районе, лучшие - в Вышгородском.

Уровень заболеваемости среди детей повысился еще сильнее - достиг 44%. В районах, где ситуация самая сложная, решили ввести дистанционное обучение в школах.

Решение о закрытии учебных заведений Киевской области на карантин коснулось 32 школ:

  • Бориспольский район - 18 школ;
  • Фастовский район - 7;
  • Броварской район - 7.

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