У Київській області зросла кількість жертв після вчорашньої атаки РФ

До двох людей зросла кількість жертв після атаки окупантів на Київську область 3 січня. Молода жінка померла в лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. голови Київської ОДА Миколи Калашника.

За даними Калашника, лікарі до останнього майже добу боролися за її життя, але поранення було дуже тяжке.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БПЛА на Київську область, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт", - розповів він.

Атака дронів на Київську область

Російські війська в ніч на 3 січня запустили по Україні 93 дрони. ППО не вдалось збити лише третину з них. Водночас в Києві лунали вибухи, а у Київській області військові активно збивали дрони.

Пізніше стало відомо, що в Київській області через атаку РФ четверо людей були поранені, одна людина загинула. Загиблий, водій вантажівки, помер на місці. Також уламки дронів впали на житловий будинок.

Також через атаку безпілотників постраждала жінка і в Києві. Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва, проте падіння уламків фіксувалось в Голосіївському та Дарницькому районах.

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