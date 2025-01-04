В Киевской области возросло количество жертв после вчерашней атаки РФ

До двух человек возросло количество жертв после атаки оккупантов на Киевскую область 3 января. Молодая женщина умерла в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Киевской ОГА Николая Калашника.

По данным Калашника, врачи до последнего почти сутки боролись за ее жизнь, но ранение было очень тяжелое.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БПЛА на Киевскую область, умерла. Женщина 2002 года получила ранение в живот", - рассказал он.

Атака дронов на Киевскую область

Российские войска в ночь на 3 января запустили по Украине 93 дрона. ПВО не удалось сбить лишь треть из них. В то же время в Киеве раздавались взрывы, а в Киевской области военные активно сбивали дроны.

Позже стало известно, что в Киевской области из-за атаки РФ четыре человека были ранены, один человек погиб. Погибший, водитель грузовика, скончался на месте. Также обломки дронов упали на жилой дом.

Также из-за атаки беспилотников пострадала женщина и в Киеве. Силы обороны уничтожили большинство вражеских БПЛА еще на подступах к Киеву, однако падение обломков фиксировалось в Голосеевском и Дарницком районах.

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