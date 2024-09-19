У Київській області знову ведеться бойова робота через повітряну атаку

Військові ЗСУ у Київській області цієї ночі знову ведуть роботу по збиттю ворожих повітряних цілей. У небі над регіоном були зафіксовані російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Зазначимо, що робота ППО у Київській області ведеться вже вдруге протягом нинішньої ночі.
Про відбиття повітряної атаки нині в КОВА заявили о 05.07.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в публікації прес-служби ОВА у Telegram.
Жителів Київської області просять залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в інтернет роботу ППО.
Нагадаємо, ввечері 18 вересня Повітряні сили зафіксували запуски російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.
Близько 02.20 стало відомо про роботу ППО у Київській області через фіксацію "Шахедів".
Потім, о 04.08, у Київській області оголосили про відбій повітряної тривоги. Але вже через двадцять хвилин сирени залунали знову.
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