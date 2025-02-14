У Київській області знайшли залишки ворожого БпЛА на льоду (фото)

У Київській області сьогодні, 14 лютого, виявили залишки ворожого дрону. Уламки впали на лід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники пояснили, що у Київській області громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми - приблизно за 300 метрів від берега. Вони одразу зателефонували в ДСНС.
"На місце прибули водолази-сапери МРЦ ШР ДСНС України. Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата "Гербера", які не становили небезпеки. Фахівці витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження", - розповіли рятувальники.
ДСНС закликала українців бути пильними та уважними, а у разі виявлення підозрілих предметів - дзвонити "101".
Нагадаємо, що російська армія у ніч на 14 лютого запустила по території України більш як 100 безпілотників по типу Shahed.
Сили ППО працювали в 11 областях країни. Військовим вдалося збити 73 ударних дрони типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.