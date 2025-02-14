В Киевской области нашли остатки вражеского БпЛА на льду (фото)

В Киевской области сегодня, 14 февраля, обнаружили остатки вражеского дрона. Обломки упали на лед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели объяснили, что в Киевской области граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема - примерно в 300 метрах от берега. Они сразу позвонили в ГСЧС.
"На место прибыли водолазы-саперы МРЦ ШР ГСЧС Украины. Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования", - рассказали спасатели.
ГСЧС призвала украинцев быть бдительными и внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов - звонить "101".
Напомним, что российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины более 100 беспилотников по типу Shahed.
Силы ПВО работали в 11 областях страны. Военным удалось сбить 73 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
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