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В Киевской области нашли остатки вражеского БпЛА на льду (фото)

Фото: в Киевской области нашли остатки вражеского БпЛА (mrcshr.dsns.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области сегодня, 14 февраля, обнаружили остатки вражеского дрона. Обломки упали на лед.

Спасатели объяснили, что в Киевской области граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема - примерно в 300 метрах от берега. Они сразу позвонили в ГСЧС.

 

"На место прибыли водолазы-саперы МРЦ ШР ГСЧС Украины. Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования", - рассказали спасатели.

ГСЧС призвала украинцев быть бдительными и внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов - звонить "101".

Обстрел Украины 14 февраля

Напомним, что российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины более 100 беспилотников по типу Shahed.

Силы ПВО работали в 11 областях страны. Военным удалось сбить 73 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

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