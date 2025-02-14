У Київській області знайшли залишки ворожого БпЛА на льоду (фото)

У Київській області сьогодні, 14 лютого, виявили залишки ворожого дрону. Уламки впали на лід.

Рятувальники пояснили, що у Київській області громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми - приблизно за 300 метрів від берега. Вони одразу зателефонували в ДСНС.

"На місце прибули водолази-сапери МРЦ ШР ДСНС України. Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата "Гербера", які не становили небезпеки. Фахівці витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження", - розповіли рятувальники.

ДСНС закликала українців бути пильними та уважними, а у разі виявлення підозрілих предметів - дзвонити "101".