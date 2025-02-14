В Киевской области нашли остатки вражеского БпЛА на льду (фото)

В Киевской области сегодня, 14 февраля, обнаружили остатки вражеского дрона. Обломки упали на лед.

Спасатели объяснили, что в Киевской области граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема - примерно в 300 метрах от берега. Они сразу позвонили в ГСЧС.

"На место прибыли водолазы-саперы МРЦ ШР ГСЧС Украины. Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования", - рассказали спасатели.

ГСЧС призвала украинцев быть бдительными и внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов - звонить "101".