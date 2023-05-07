В Київській області знайшли та знешкодили міну

Сьогодні, 7 травня на території Макарівської громади Київської області були виявлено та знешкоджено міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву селищного голови Макарова Вадима Токаря.

"Сьогодні представниками неурядової організації HALLO Trust, яка проводить гуманітарне розмінування на території Макарівської громади, поблизу населеного пункту Липівка було виявлено протитанкову міну типу ТМ-62м", - повідомив Токар.

Фото: (Макарівський відділ ДСНС)

За його словами, даний вибуховий пристрій було знешкоджено.

"Будьте уважні та обережні! Бережіть себе та своїх рідних. Дотримуйтесь правил протимінної безпеки!", - додав селищний голова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 4 травня в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.

Того ж дня підірвався на мінітрактор, який обробляв поле на околицях Чернігова.

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