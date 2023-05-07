В Киевской области нашли и обезвредили мину

Сегодня, 7 мая на территории Макаровской общины Киевской области была обнаружена и обезврежена мина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление поселкового главы Макарова Вадима Токаря.

"Сегодня представителями неправительственной организации HALLO Trust, которая проводит гуманитарное разминирование на территории Макаровской общины, вблизи населенного пункта Липовка была обнаружена противотанковая мина типа ТМ-62м", - сообщил Токарь.

Фото: (Макаровский отдел ГСЧС)

По его словам, данное взрывное устройство было обезврежено.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих родных. Соблюдайте правила противоминной безопасности!", - добавил поселковый голова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 4 мая в Изюмском районе в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

В тот же день взорвался на мини-трактор, обрабатывавший поле в окрестностях Чернигова.

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