До програми в регіоні долучилися:

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Білоцерківський національний аграрний університет.

Загалом "Зимовий вступ" у 2026-2027 навчальному році продовжують 94 заклади вищої освіти по всій Україні. Кожен університет самостійно визначає доступну форму навчання - денну або дистанційну.

Які предмети можна вивчати на нульовому курсі

Під час підготовки слухачі зможуть поглибити знання з української мови, математики, історії України та ще одного предмета на вибір. Курс розрахований на три-шість місяців.

Програма підійде тим, хто завершує навчання у школі або коледжі, не зміг скласти НМТ під час попередньої вступної кампанії або не мав можливості взяти в ній участь через проживання на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій.

Також долучитися можуть військовослужбовці та ветерани, які відповідають умовам програми, українці за кордоном і ті, хто повернувся в Україну та хоче підготуватися до тестування.

Яку підтримку отримають учасники програми

Слухачам денної форми навчання, які не мають постійного місця проживання в населеному пункті, де розташований університет, нададуть місце в гуртожитку.

Окремі категорії учасників денної форми, зараховані на навчання за кошти фізичних осіб, можуть претендувати на державний грант до 3000 гривень на місяць і компенсацію проживання в гуртожитку до 800 гривень на місяць.

Якщо такі слухачі не отримують інших виплат із державного бюджету, їм також можуть надавати щомісячну споживчу допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, ті, хто успішно завершить нульовий курс, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала. Ця перевага діятиме за умови, що в рік отримання свідоцтва про завершення курсу вступник подаватиме документи до того самого університету на спеціальність з особливою підтримкою держави.

Детальніші умови вступу, доступну форму навчання та порядок зарахування можна дізнатися на сайтах університетів, які беруть участь у програмі.