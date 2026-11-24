К программе в регионе присоединились:

Университет Григория Сковороды в Переяславе;

Белоцерковский Национальный аграрный университет.

Всего "Зимнее поступление" в 2026-2027 учебном году продолжают 94 заведения высшего образования по всей Украине. Каждый университет самостоятельно определяет доступную форму обучения - дневную или дистанционную.

Какие предметы можно изучать на нулевом курсе

Во время подготовки слушатели смогут углубить знания украинского языка, математики, истории Украины и еще одного предмета на выбор. Курс рассчитан на три-шесть месяцев.

Программа подойдет тем, кто завершает обучение в школе или колледже, не смог сдать НМТ во время предыдущей вступительной кампании или не имел возможности принять в ней участие из-за проживания на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Также присоединиться могут военнослужащие и ветераны, отвечающие условиям программы, украинцы за границей и вернувшиеся в Украину, а так же желающие подготовиться к тестированию.

Какую поддержку получат участники программы

Слушателям дневной формы обучения, не имеющим постоянного места жительства в населенном пункте, где расположен университет, предоставят место в общежитии.

Отдельные категории участников дневной формы, зачисленные на обучение за счет физических лиц, могут претендовать на государственный грант до 3000 гривен в месяц и компенсацию проживания в общежитии до 800 гривен в месяц.

Если такие слушатели не получают других выплат из государственного бюджета, им также могут оказывать ежемесячное потребительское пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, те, кто успешно завершит нулевой курс, получат 15 дополнительных баллов в конкурсный балл. Это преимущество будет действовать при условии, что в год получения свидетельства о завершении курса поступающий будет подавать документы в тот же университет на специальность с особой поддержкой государства.

Более подробные условия поступления, доступную форму обучения и порядок зачисления можно узнать на сайтах университетов, участвующих в программе.