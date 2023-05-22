В Киевской области женщина отдала в сексуальное рабство двух несовершеннолетних детей

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Как выяснили следователи, женщина передала 13-летнюю дочь и 11-летнего сына знакомому для сексуальных развлечений и порнографических материалов за вознаграждение от 100 до 500 грн.

Кроме этого, женщина также принимала участие в сексуальном насилии над детьми.

"Следователи Нацполиции в отношении женщины направили в суд обвинительный акт. Ее соучастнику также объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Расследование уголовного производства по нему продолжается", - говорится в сообщении.