У Київській області згоріли склади через нічну атаку: фото наслідків

Нічна атака дронів

Росія в ніч на 14 лютого випустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО знищили 73 дрони, ще 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.

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