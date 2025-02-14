В Киевской области сгорели склады из-за ночной атаки: фото последствий

Ночная атака дронов

Россия в ночь на 14 февраля выпустила по Украине 133 дрона с пяти направлений. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, еще 58 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Как пишут Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

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