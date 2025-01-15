У Київській області збивають ворожі безпілотники

У Київській області сьогодні ввечері, 15 січня, розпочалась робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном фіксують російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу захисників неба Київської області в КОВА заявили о 23:46.
Мешканців регіону просять перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, - йдеться в оголошенні КОВА в Telegram.
Також в адміністрації нагадали мешканцям Київської області про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.
Увечері 15 січня у Повітряних силах фіксували запуск російськими загарбниками значної кількості ворожих БПЛА для чергової повітряної атаки по Україні.
За даними військових о 22:26, безпілотники противника були помічені у п'яти регіонах. А саме: в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Втім, пізніше БПЛА ворога помітили й у Київській області.
Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники під час масованої комбінованої атаки запустили по Україні 117 повітряних цілей (ракет різних типів та дронів).
ППО ЗСУ вдалось знищити 77 цілей: 23 крилаті ракети Х-101, Х-55см, 3 крилаті ракети "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, та 47 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів. Ще 27 безпілотники не досягли цілей й були локаційно втрачені.
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