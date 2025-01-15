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У Київській області збивають ворожі безпілотники

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області сьогодні ввечері, 15 січня, розпочалась робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном фіксують російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про бойову роботу захисників неба Київської області в КОВА заявили о 23:46.

Мешканців регіону просять перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, - йдеться в оголошенні КОВА в Telegram.

Також в адміністрації нагадали мешканцям Київської області про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.

Атака "Шахедів"

Увечері 15 січня у Повітряних силах фіксували запуск російськими загарбниками значної кількості ворожих БПЛА для чергової повітряної атаки по Україні.

За даними військових о 22:26, безпілотники противника були помічені у п'яти регіонах. А саме: в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Втім, пізніше БПЛА ворога помітили й у Київській області.

Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники під час масованої комбінованої атаки запустили по Україні 117 повітряних цілей (ракет різних типів та дронів).

ППО ЗСУ вдалось знищити 77 цілей: 23 крилаті ракети Х-101, Х-55см, 3 крилаті ракети "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, та 47 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів. Ще 27 безпілотники не досягли цілей й були локаційно втрачені.

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Київська областьППОАтака дронів