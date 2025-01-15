У Київській області збивають ворожі безпілотники

Про бойову роботу захисників неба Київської області в КОВА заявили о 23:46.

Мешканців регіону просять перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, - йдеться в оголошенні КОВА в Telegram.

Також в адміністрації нагадали мешканцям Київської області про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.

Атака "Шахедів"

Увечері 15 січня у Повітряних силах фіксували запуск російськими загарбниками значної кількості ворожих БПЛА для чергової повітряної атаки по Україні.

За даними військових о 22:26, безпілотники противника були помічені у п'яти регіонах. А саме: в Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Втім, пізніше БПЛА ворога помітили й у Київській області.