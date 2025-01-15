В Киевской области сбивают вражеские беспилотники

В Киевской области сегодня вечером, 15 января, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом фиксируют российские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
О боевой работе защитников неба Киевской области в КОВА заявили в 23:46.
Жителей региона просят находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, - говорится в объявлении КОВА в Telegram.
Также в администрации напомнили жителям Киевской области о важности соблюдения правил по информ-тишине.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.
Вечером 15 января в Воздушных силах фиксировали запуск российскими захватчиками значительного количества вражеских БПЛА для очередной воздушной атаки по Украине.
По данным военных в 22:26, беспилотники противника были замечены в пяти регионах. А именно: в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Впрочем, позже БПЛА врага был замечен и в Киевской области.
Напомним также, минувшей ночью российские захватчики во время массированной комбинированной атаки запустили по Украине 117 воздушных целей (ракет разных типов и дронов).
ПВО ВСУ удалось уничтожить 77 целей: 23 крылатые ракеты Х-101, Х-55см, 3 крылатые ракеты "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы разных типов. Еще 27 беспилотников не достигли целей и были локационно потеряны.
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