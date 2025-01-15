У Київській області збивають ворожі безпілотники
У Київській області сьогодні ввечері, 15 січня, розпочалась робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном фіксують російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу захисників неба Київської області в КОВА заявили о 23:46.
Мешканців регіону просять перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, - йдеться в оголошенні КОВА в Telegram.
Також в адміністрації нагадали мешканцям Київської області про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.
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