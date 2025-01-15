В Киевской области сбивают вражеские беспилотники

В Киевской области сегодня вечером, 15 января, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом фиксируют российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА ).

О боевой работе защитников неба Киевской области в КОВА заявили в 23:46.

Жителей региона просят находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Также в администрации напомнили жителям Киевской области о важности соблюдения правил по информ-тишине.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.

Атака "Шахедов"

Вечером 15 января в Воздушных силах фиксировали запуск российскими захватчиками значительного количества вражеских БПЛА для очередной воздушной атаки по Украине.

По данным военных в 22:26, ​​беспилотники противника были замечены в пяти регионах. А именно: в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Впрочем, позже БПЛА врага был замечен и в Киевской области.