ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киевской области сбивают вражеские беспилотники

Среда 15 января 2025 23:11
UA EN RU
В Киевской области сбивают вражеские беспилотники Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области сегодня вечером, 15 января, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом фиксируют российские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба Киевской области в КОВА заявили в 23:46.

Жителей региона просят находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Также в администрации напомнили жителям Киевской области о важности соблюдения правил по информ-тишине.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.

Атака "Шахедов"

Вечером 15 января в Воздушных силах фиксировали запуск российскими захватчиками значительного количества вражеских БПЛА для очередной воздушной атаки по Украине.

По данным военных в 22:26, ​​беспилотники противника были замечены в пяти регионах. А именно: в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Киевской области сбивают вражеские беспилотники

Впрочем, позже БПЛА врага был замечен и в Киевской области.

Напомним также, минувшей ночью российские захватчики во время массированной комбинированной атаки запустили по Украине 117 воздушных целей (ракет разных типов и дронов).

ПВО ВСУ удалось уничтожить 77 целей: 23 крылатые ракеты Х-101, Х-55см, 3 крылатые ракеты "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы разных типов. Еще 27 беспилотников не достигли целей и были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Атака дронов
NEWS
Кандидат Трампа в госсекретари США сделал заявление о войне России против Украины
Кандидат Трампа в госсекретари США сделал заявление о войне России против Украины
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ