У Київській області збивають російські дрони

Про бойову роботу захисників неба Київської області стало відомо близько 22.55. А тривога в області була оголошена близько години тому - о 21.54.

Мешканців регіону просять перебувати в укриттях та не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.

"Київська область. Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - розповіли в адміністрації.

Крім того, в ОВА нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти запустили для чергової повітряної атаки по Україні кілька груп ударних безпілотників, попередньо типу "Шахед".

Додамо, ворожі дрони, зокрема, прямували у бік Києва - у столиці оголошували повітряну тривогу о 22.07, фіксувався рух безпілотника противника у бік міста.

За останніми даними Повітряних сил ЗСУ щодо руху "Шахедів", загроза ворожих дронів-камікадзе є для восьми областей. Зокрема, фіксувалися: