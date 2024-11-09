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У Київській області збивають російські дрони

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області пізно ввечері у суботу, 9 листопада, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном були зафіксовані російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про бойову роботу захисників неба Київської області стало відомо близько 22.55. А тривога в області була оголошена близько години тому - о 21.54.

Мешканців регіону просять перебувати в укриттях та не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги. 

"Київська область. Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - розповіли в адміністрації.

Крім того, в ОВА нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські окупанти запустили для чергової повітряної атаки по Україні кілька груп ударних безпілотників, попередньо типу "Шахед".

Додамо, ворожі дрони, зокрема, прямували у бік Києва - у столиці оголошували повітряну тривогу о 22.07, фіксувався рух безпілотника противника у бік міста. 

За останніми даними Повітряних сил ЗСУ щодо руху "Шахедів", загроза ворожих дронів-камікадзе є для восьми областей. Зокрема, фіксувалися:

  • декілька груп ударних безпілотників окупантів у Чернігівській області - вони рухаються у бік Київської області,
  • декілька груп "Шахедів" - у Сумській області, курсом на Полтавську та Чернігівську області, 
  • декілька груп БпЛА противника у Полтавській області - вони рухаються у північно-західному напрямку,
  • дрони ворога з Черкаської та Полтавської областей рухалися у бік Київської області,
  • "Шахеди" з Херсонської області прямували у бік Миколаївської області,
  • дрони-камікадзе росіян з акваторії Чорного моря рухалися курсом на Одеську область (Чорноморськ),
  • група безпілотників противника з акваторії Чорного моря - курсом на Миколаївську область.

Нагадаємо, раніше вдень 9 листопада у Київській області також тривала робота ППО через російські безпілотники. У регіоні було чути вибухи.

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Київська областьППОАтака дронів